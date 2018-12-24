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Максим Орешкин дал поручения новому руководителю Росимущества

Экономика

Глава Минэкономразвития призвал Вадима Яковенко уделить особое внимание борьбе с коррупцией

Москва, 24 декабря 2018, 17:51 — REGNUM  Министр экономического развития России Максим Орешкин 24 декабря представил коллективу Росимущества нового главу ведомства Вадима Яковенко и поручил чиновнику в ближайшие три месяца подготовить план работы до 2024 года, передаёт ТАСС.

В ходе встречи глава Минэкономравития отметил, что управление имуществом в России не всегда происходит «с полным обеспечением интересов» страны. По его словам, для реализации задачи по увеличению доходов казны необходимо провести работу по инвентаризации.

«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Пристанскова от должности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Новым главой ведомства стал экс-руководитель московского главка Следственного комитета Вадим Яковенко.

Читайте подробнее: Медведев сменил главу Росимущества

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