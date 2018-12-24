«За гранью добра и зла» – экономист про слова Орешкина о росте экономики РФ

Москва, , 17:48 — REGNUM За последние 25−30 лет в экономику РФ было недоинвестировано 130−150 трлн рублей, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что рост экономики ограничивают демографические проблемы.

«Такое ощущение, что «корпоративы» начались раньше, — сказал Жуковский. — То, что говорит Орешкин, это за гранью добра и зла. У чиновников последние четверть века всегда кто-то виноват. То коммунисты, то лихие времена 1990-х годов. Потом нам рассказывали сказки о том, что мы с 2000 года «встаём с колен» и так развиваемся, что все нам завидуют. Потом оказалось, что всё это неправда и что мы никуда не растём. С 2008 года российская экономика вообще почти никуда не выросла — размер душевого ВВП вырос всего на 3,1%. То есть в 10 раз хуже, чем рост душевой ВВП в мировой экономике. Индия показала рост 70%, «азиатские тигры» — на 40−60%, и даже Америка, которую СМИ постоянно объявляют банкротом, так вот даже там рост больше чем на 13%».

При этом экономист признал, что демографические проблемы перед страной, разумеется, тоже стоят.

«Мы пожинаем плоды двух демографических волн, — отметил Жуковский. — Уходит из жизни поколение послевоенного бэби-бума. С другой стороны, уже перестаёт активно рожать поколение горбачевского бэби-бума времён «сухого закона». То есть условно дети, родившиеся в 1987—1988—1989 годах, уже перестали активно рожать. Ну и плюс ко всему входит в детородный возраст поколение демографического коллапса 1990-х годов».

Однако попытки всё списать на нехватку рабочих рук, по мнению Жуковского, едва ли можно считать обоснованными.

«Современная экономика — это не экономика примитивных средств производства и не экономика мотыги и плуга, — сказал экономист. — Мы находимся, слава богу, не в XVIII—XIX веках. Современная экономика — это экономика высокотехнологичная. Ключевые факторы её конкурентоспособности — производительность труда, высококвалифицированная рабочая сила, инвестиции в основной капитал, в человеческий капитал. Орешкин говорит, что у нас мало рабочих рук и экономика не может расти. Конечно, это полная глупость. У нас очень низкий уровень производительности труда. У нас очень низкий уровень инвестиций в экономику регионов. По оценкам РАН, за последние 25 лет в российскую экономику было недоинвестировано как минимум 130−150 трлн рублей».

Ключевой вопрос, как полагает Жуковский, в настоящее время не в том, сколько в стране рабочих рук, а насколько они высококвалифицированные и на каких условиях они встроены в глобальную систему разделения труда.

«Мы, к сожалению, встроены в мировую экономику как экономика бензоколонки, — констатировал экономист. — Как экономика низкопередельная. Дело не в рабочих руках. Производительность труда зависит не только самого труда, но и от капитала. Ключевой фактор — это инвестиции, которые делает государство и крупный бизнес в экономику — машины, станки, оборудование и так далее. Но власть и крупный сырьевой бизнес не вкладывают те доходы, которые получают, ни в подготовку кадров, ни в образование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Орешкина, которое он озвучил в интервью RT, рост российской экономики в значительной степени ограничивают демографические проблемы. Демографическая ситуация, как считает министр, согласно статистике, является ключевой проблемой.

«Потому что те тенденции, которые сформировались в 90-е годы прошлого века, сейчас негативно отражаются на экономике. У нас действительно ограниченное предложение новой рабочей силы», — заявил Орешкин.

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