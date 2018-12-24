McDonald's выплатит жительнице Москвы 25 тысяч рублей за сломанную руку

Москва, , 17:27 — REGNUM Жительница Москвы отсудила у ресторана быстрого питания McDonald's 25 тысяч рублей за сломанную руку в результате падения на мокром полу. Об этом 24 декабря сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь Зюзинского суда Асият Ахмедова.

Являющаяся инвалидом первой группы москвичка Светлана Б. обратилась в суд с исковым заявлением, в котором указала, что находясь в ресторане в районе Южное Бутово, поскользнулась на мокром полу, в результате чего сломала руку и получила ушиб головы.

Женщина требовала взыскать с McDonald's 204 тысячи рублей, затраченных ею на лечение, а также 315 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования только частично и постановил взыскать с ООО «Макдоналдс» 25 тысяч рублей компенсации за причинённый женщине моральный вред.