Доходы госбюджета Киргизии превышают 128,5 млрд рублей

Бишкек, , 17:11 — REGNUM В январе — ноябре 2018 года в доходную часть государственного бюджета Киргизии поступило 132 млрд 390,2 млн сомов (более 128,5 млрд рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Из этой суммы доходы республиканского бюджета с учетом спецсредств бюджетных учреждений и грантов программы госинвестиций составили 117 млрд 987,4 млн сомов (свыше 114,5 млрд рублей), доходы местных бюджетов — более 18 млрд 323 млн сомов (около 17,8 млрд рублей).

При этом за 11 месяцев текущего года фактические расходы республиканского бюджета составили 125 млрд 479,5 млн сомов (более 121,8 млрд рублей) или 96,7% от кассового плана.

В том числе: на социальную сферу — 62,7 млрд сомов (около 60,9 млрд рублей), на государственные службы общего назначения — 33,1 млрд сомов (32,1 млрд рублей), на экономические вопросы — 12,1 млрд сомов (11,7 млрд рублей), на жилищно-коммунальные услуги — 1,6 млрд сомов (1,5 млрд рублей, на охрану окружающей среды — 0,7 млрд сомов (0,6 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, доходы республиканского бюджета Киргизии в 2017 году превысили 140 млрд сомов (135,9 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с 2016 годом на 12,8%. А расходы республиканской казны в минувшем году превысили 140,6 млрд сомов (136,5 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году.

Отметим, что по информации министерства финансов, за годы независимости Киргизия получила от других стран и международных финансовых организаций на поддержку бюджета $1 млрд 722,4 млн (более 117,1 млрд рублей по текущему курсу) кредитов и $930,7 млн (около 63,3 млрд рублей) грантов.