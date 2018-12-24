$50 млн инвестируют в завод по выпуску металлических изделий в Киргизии

Бишкек, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Киргизии ознакомился с ходом строительства завода по производству и переработке металлов и готовых металлических изделий в городе Каинды в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Предприятие будет создано на базе бывшего Каиндинского кабельного завода. Сейчас идет составление проектно-сметной документации, осуществляется закупка и доставка производственного оборудования. Окончание строительных работ запланировано на конец апреля 2019 года.

Отмечается, что общий объем инвестиций в этот проект составит $50 млн (3,4 млрд рублей). Запуск нового предприятия позволит трудоустроить около 500 человек, из которых более 200 человек — это жители города Каинды и близлежащих населенных пунктов.

«Завод будет иметь полный производственный цикл и будет выпускать широкий спектр металлопрокатной продукции: все виды арматуры и сортового металлопроката — швеллер, катанка, проволока, уголок, круг, квадрат и шестигранник. Планируемый ежегодный объем продукции завода «Металл-Кен» — более 200 тысяч тонн сталепрокатных изделий», — уточняет пресс-служба правительства

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2017 года Сооронбай Жээнбеков (действующий президент Киргизии), занимавший на тот момент пост премьер-министра, во время правительственного совещания заявил о том, что более 900 из 1 130 киргизстанских госпредприятий «существуют только на бумаге».

Также Жээнбеков сообщил, что власти Киргизии намерены провести оптимизацию, по итогам которой в стране должно остаться не более 30 реально работающих госпредприятий.

Отметим, что согласно данным министерства финансов, за 11 месяцев 2018 года производство промышленной продукции в Киргизии выросло на 4,9% и достигло 221,1 млрд сомов (214,6 млрд рублей по текущему курсу), то есть около 46,6% ВВП.

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