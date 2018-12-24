Национальная Организация туризма Кореи: турпоток увеличился вдвое

Сеул, , 18:51 — REGNUM Национальная Организация туризма Кореи (HOTK) заявила, что количество туристов, посетивших Южную Корею в ноябре выросло на 23,5% и составило 1,35 млн человек, сообщает YTN.

Количество туристов из Китая выросло до 404 тыс человек, из Японии до 299 тыс человек.

По сообщению HOTK, увеличение туристического потока связано с тем, что в прошлом году в Китае действовал запрет на поездки в Южную Корею, а в Японии был закрыт из-за тайфунов Международный аэропорт Кансай.