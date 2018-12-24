Центробанк Израиля возглавил профессор из США

Иерусалим, , 17:02 — REGNUM Новый глава Центрального банка Израиля Амир Ярон официально вступил в должность, 24 декабря передает агентство Associated Press.

На официальной церемонии вступления в должность присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сам Ярон уже заявил, что видит своей главной целью «нормализацию денежно-кредитной политики» Израиля.

Ярон, профессор Университета Пенсильвании (США), занял пост, ставший вакантным после ухода Карнит Флюг, срок полномочий которой истек в ноябре 2018 года.

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