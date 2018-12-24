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Нефть WTI опустилась ниже $45 впервые с 2017 года

Экономика

Стоимость барреля WTI опустилась до $44,82

Нью-Йорк, США, 24 декабря 2018, 16:49 — REGNUM  Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов 24 декабря.

В ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале снизилась на 1,7% по отношению к открытию торгов и составила $44,82 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки опускалась ниже $45 за баррель 13 июля 2017 года.

Февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе сегодняшних торгов снижась на 0,97% — до $53,3 за баррель.

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