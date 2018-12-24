Больше половины жителей Оренбуржья не заплатили вовремя налоги

Оренбург, , 16:38 — REGNUM В Оренбургской области все налоги за 2017 год вовремя заплатили лишь 47% граждан. Об этом журналистам заявили в региональном управлении ФНС.

Всего к 3 декабря граждане уплатили в бюджет 913,7 млн рублей. начиная с 4 декабря все, кто опоздал, стали должниками.

К 24 декабря ситуация улучшилась. Граждане заплатили в общей сложности 1 млрд 265 млн рублей налогов. Это 64% от исчисленной суммы. С тех, кто так и не выплатит налоги, денежные суммы будут взыскивать принудительно.