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Больше половины жителей Оренбуржья не заплатили вовремя налоги

Экономика

В бюджет уже уплачено 64% от ожидаемой суммы

Оренбург, 24 декабря 2018, 16:38 — REGNUM  В Оренбургской области все налоги за 2017 год вовремя заплатили лишь 47% граждан. Об этом журналистам заявили в региональном управлении ФНС.

Всего к 3 декабря граждане уплатили в бюджет 913,7 млн рублей. начиная с 4 декабря все, кто опоздал, стали должниками.

К 24 декабря ситуация улучшилась. Граждане заплатили в общей сложности 1 млрд 265 млн рублей налогов. Это 64% от исчисленной суммы. С тех, кто так и не выплатит налоги, денежные суммы будут взыскивать принудительно.

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Налог на доходы физических лиц
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