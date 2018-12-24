Российская компания получила в управление 45% акций АО «Узбекуголь»

Ташкент, , 16:19 — REGNUM Российская компания «Прогрессгортех» получила в доверительное управление 45% акций акционерного общества «Узбекугль», сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

В этих целях, российской компании передаются акции, находящиеся в собственности акционерной компании «Узбекские железные дороги», которая, в свою очередь, владеет компанией «Узбекуголь».

Как сообщают некоторые СМИ, компания «Прогрессгортех» может иметь отношение к сыну действующего министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова — Данияр Камилову.

Потребность Узбекистана в твердом топливе составляет более 4 миллионов тонн ежегодно, а к 2020 году может увеличиться до 6,5−7 миллионов тонн в год из-за перевода электростанций страны с потребления природного газа на уголь. Узбекистан планирует довести добычу угля до 11,15 миллиона тонн к 2022 году (рост в 2,9 раза).