Цены на нефть могут стабилизироваться до $57 — эксперт

Москва, , 16:02 — REGNUM Цены на нефть 24 декабря восстановились после резкого снижения на прошлой неделе. Brent упал на 11% за неделю, опустившись 21 декабря до самого низкого уровня с сентября 2017 года, в то время как WTI также потерял 11% на прошлой неделе, худший показатель за неделю с января 2016 года. Оба показателя упали более чем на 35% по сравнению с их недавними пиками в начале октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Падение цен привело к тому, что производители сланцевой нефти в США сократили планы бурения на следующий год. Бум добычи сланца в США позволил стране занять лидирующие позиции среди традиционных поставщиков из Саудовской Аравии и России. Промышленность находится в центре призывов президента США Дональда Трампа повысить энергетическую независимость страны», — пояснил эксперт.

Рынки нефти выросли в понедельник на признаках того, что недавнее падение цен может начать ограничивать поставки из Соединенных Штатов, которые в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем сырой нефти, хотя опасения по поводу мировой экономики продолжали весить. Тем не менее, макроэкономическая картина и ее влияние на спрос на нефть продолжают оказывать давление на цены. Глобальные фондовые рынки резко упали на фоне опасений о замедлении торговых потоков, особенно в связи с торговой войной между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

«Инвесторы ожидают, что страны ОПЕК+ будут придерживаться ранее достигнутых договоренностей и значительно начнут сокращать добычу нефти, чтобы восстановить нефтяной рынок. В этой связи в краткосрочной перспективе цены на нефть могут стабилизироваться до $57 за баррель нефти марки Brent. А сланцевая нефть марки WTI окажется под давлением и может продолжить снижение до $44,50 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефть «подрастёт» к отметке $55