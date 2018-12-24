В Антарктиде модернизируют станции ГЛОНАСС

Москва, , 15:57 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) заменят комплект оборудования действующих в Антарктиде пунктов сбора измерений ГЛОНАСС, сообщает 24 декабря пресс-служба предприятия.

В настоящее время на самом южном континенте Земли функционируют три пункта сбора измерений ГЛОНАСС. Они находятся на станциях «Беллинсгаузен», «Новолазаревская» и «Прогресс». Сотрудники РКС смонтируют антенны и подготовят инфраструктуру для размещения унифицированных станций сбора измерений (УССИ). Предполагается, что модернизация повысит точность и надежность навигационных услуг российской системы.

Работы по модернизации станции «Прогресс» планируется завершить в феврале 2019 года, станции «Беллинсгаузен» — в апреле 2019 года, станции «Новолазаревская» — в феврале 2020 года.

Отмечается, что модернизация станций ведётся в рамках работ по созданию высокоточного комплекса широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем на базе развития системы дифференциальных коррекций и мониторинга. Опытно-конструкторские работы, в рамках которых были созданы эти станции, завершилась в 2011 году. Эксплуатация пунктов ведется с 2012 года.

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