В отелях центра Москвы заканчиваются свободные места

Москва, , 15:52 — REGNUM В четырёх‑ и пятизвездочных отелях в центре Москвы почти нет свободных мест, сообщила журналистам вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

По её словам, заполняемость московских гостиниц в праздники сопоставима с днями проведения чемпионата мира по футболу, когда она «впервые за много лет превысила 90%».

«От стереотипов о нас, которые, возможно, еще существовали за рубежом, не осталось камня на камне. Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться», — сказала Сергунина.

Динамика бронирования гостиниц уже сопоставима с днями мундиаля и достигает 90%.

«А в четырёх‑ и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров — они заполнены на 95%», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Москвы от туризма составят в 2018 году 112 млрд рублей. Такие данные назвал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в российской столице за год побывают 23,5 млн туристов.

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