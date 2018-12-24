Китай в ноябре в полтора раза увеличил импорт СПГ

Пекин, , 15:46 — REGNUM В ноябре текущего года Китай почти в полтора раза нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Отмечается, что в ноябре в годовом исчислении импорт СПГ в Китай вырос на 48,5%. Всего на территорию КНР было ввезено 5,99 млн тонн сжиженного «голубого топлива». Сообщается, что указанные объемы газа обошлись КНР в $3,2 млрд.

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Напомним, 21 октября агентство «Синьхуа» сообщило, что в Китае более чем на 28% выросли объемы импорта природного газа, рост потребления указанного вида топлива в стране растет в связи с реализацией стратегии Госсовета КНР по переходу на газовую генерацию, экологически более чистую по сравнению с угольной.

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