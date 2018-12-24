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Авиадвигатель нового поколения ПД-14 прошёл сертификацию в Росавиации

Экономика

Проект «открывает новую страницу в истории российской конструкторской мысли»

Москва, 24 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Глава Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному конструктору пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву сертификат на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, сообщает 24 декабря пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Торжественная церемония прошла в Минпромторге России с участием главы ведомства Дениса Мантурова и гендиректора АО «ОДК» Александра Артюхова.

«Это детище, которому вы отдали 10 лет своей трудовой жизни. И этот, безусловно, уникальный по сложности и перспективам проект открывает новую страницу в истории российской конструкторской мысли», — сообщил Денис Мантуров.

Он отметил, что российский двигатель превосходит находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги по экологичности, при этом характеристики двигателя обеспечивают экономию топлива на крейсерском режиме до 15%.

Отмечается, что разработка двигателя ПД-14 проводилась в рамках российской госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы». Проект инициирован корпорацией в целях импортозамещения двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов, в первую очередь для МС-21. Головным исполнителем по программе ПД-14 выступает АО «ОДК», головным разработчиком — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

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Авиастроение
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