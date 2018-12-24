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Предложения на рынке вторичного жилья в Москве упали до 10-летнего минимума

Экономика

Эксперты называют несколько факторов, этому способствовавших

Москва, 24 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  В Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9% — с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября. Как отметили в агентстве «Инком — Недвижимость», по этому показателю 2018 год стал рекордным, достигнув максимального снижения за десять лет.

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Тем не менее, по прогнозам специалистов, в 2019 году эта тенденция развиваться не будет, и формирования реального дефицита в сегменте столичной «вторички» не ожидается.

«Текущий уровень спроса в сочетании с положительной динамикой цен (с начала года средняя стоимость предложения увеличилась на 10,9%) позволяет собственникам с высокой вероятностью реализовать свою недвижимость в соответствии с их ожиданиями, что делает целесообразным выход на рынок», — поясняют эксперты.

В качестве причин, которые привели к такому значительном снижению предложений на вторичном рынке недвижимости, аналитики агенства называют усиление спроса (особенно осенью) — в итоге плюс 15% в годовом выражении, с другой (преимущественно летом) — снижение активности самих продавцов.

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Добавим, что за последние десять лет число предложения московской «вторички» снизилось в 2,1 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2018 года в Москве было заключено на 28% больше сделок по вторичному жилью, чем за тот же период 2017 года. Относительно октября 2017 года рост составил 34%. А вот предложений по итогам октября стало меньше на 1,7%. Для покупки были доступны 38,6 тыс. квартир.

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