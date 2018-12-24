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Интернет-торговля растёт по 10% в год — Мантуров

Экономика

В ближайшие годы объем интернет-торговли должен утроиться

Москва, 24 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Интернет-торговля — это быстроразвивающийся сегмент. В последние несколько лет он растёт по 10% в год. В 2017 году оборот интернет-торговли составил более 1 трл рублей. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Манутров уточнил, что по экспертным данным, за ближайшие четыре года сегмент интернет-торговли должен, по сути, утроиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров уже заявлял об уверенном росте интернет-торговли в России.

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