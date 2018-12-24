Минобрнауки Дагестана уличили в нарушении правил честной конкуренции

Махачкала, , 15:40 — REGNUM Антимонопольное дело возбуждено в отношении министерства образования и науки Дагестана и строительной компании «Дорстрой». Организации подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе дагестанского управления ФАС России.

Установлено, что министерство заключило с компанией государственный контракт на выполнение ремонта школы-интерната в Бабаюртовском районе Дагестана. Однако при этом не были соблюдены установленные законом правила определения поставщика. Рассмотрение дела в Арбитражным судом республики состоится 17 января 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2016 года фигурантом антимонопольного дела стало министерство по управлению государственным имуществом Дагестана (ныне комитет по земельным и имущественным отношениям). Ведомство, как установило УФАС республики, выделило крестьянско-фермерскому хозяйству в аренду участок площадью более 700 га, расположенный в Ногайском районе. Однако процедура была выполнена с нарушением правил предоставления государственной преференции.

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Антимонопольная служба обратилась в Арбитражный суд Дагестана с требованием признать договор недействительным. Однако министерство добровольно расторгло сделку до завершения судебного процесса. Земля, таким образом, была возвращена в собственность республики.

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