Угольные шахты России получат новую систему защиты

Москва, , 15:17 — REGNUM Проект компании из Екатеринбурга по оснащению российских шахт подсистемами комплексного мониторинга нарушений получил поддержку в размере 300 млн рублей, сообщает 24 декабря пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Разработка компании «Ингортех» предназначена для повышения уровня охраны труда шахтеров и промышленной безопасности на шахтах. Стоимость проекта составила 600 млн рублей, из которых 300 млн рублей — льготный заем ФРП по программе «Проекты развития» на закупку технологического оборудования.

«Оснащение угольных предприятий такими системами существенно повышает безопасность труда шахтеров. В основе проекта лежат российские технологии. Доля отечественного программного обеспечения достигает 90%, российских комплектующих — 70%», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Отмечается, что автономная система сбора информации и связи (АССИС) устанавливается во взрывоопасных зонах угольных шахт и их наземных сооружениях, где вероятны техногенные аварии. Она отслеживает различные нарушения и сбои в работе, как под землей, так и на поверхности. Обработка данных проводится с использованием риск-ориентированного подхода, с учетом природных и техногенных процессов при проведении работ на горном предприятии. В ближайшие пять лет компания планирует оснастить своей системой более десяти шахт Кузбасса.

Читайте также: Безопасность работы в шахтах будет повышена

«Ингортех» занимает около 60% российского рынка систем аэрогазового контроля и защиты для шахт и рудников. Основными конкурентами являются системы зарубежных производителей. Реализация проекта позволит снизить на российском рынке долю импортной продукции на 20−25% в течение ближайших 5 — 10 лет.