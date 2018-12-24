Ремонтная программа СГК на теплосетях в Новокузнецке завершена

Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:05 — REGNUM В 2018 году Сибирская генерирующая компания (СГК) заменила в Новокузнецке около 7,8 км ветхих участков магистральных и квартальных теплотрасс. Как сообщает пресс-служба компании, ремонтная программа СГК на объектах теплосетевого комплекса в городе выполнена полностью, а в части показателей — даже с превышением плана.

Специалисты Межрегиональной теплосетевой компании СГК в 2018 году провели ремонт более 8 тысяч погонных метров ветхих трубопроводов теплотрасс в территориях присутствия, в том числе около 7,78 тысячи метров трубопроводов — в Новокузнецке. В частности, в центре города на проспекте Октябрьский энергетики заменили 320 метров, а на проспекте Дружбы — 180 метров трубопроводов магистральных тепловых сетей.

Кроме того, сотрудники теплосетевого предприятия СГК при помощи специального оборудования провели исследование 14 тысяч метров внутриквартальных тепловых сетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ, что необходимо для разработки дальнейших программ ремонта теплосетевого комплекса Новокузнецка. Заметим, минувшим летом Сибирская генерирующая компания и власти города договорились о продлении срока аренды муниципальных квартальных теплосетей до 31 мая 2019 года.

Наряду с ремонтом теплосетей, в уходящем году энергетики СГК также выполнили большой объем работ по восстановлению нарушенного благоустройства. План 2018 года по асфальтобетонным работам и озеленению — 6900 квадратных метров — в итоге был реализован с превышением на 20%.

«Работа проделана не просто большая, а огромная, — комментирует результаты 2018 года и. о. главного инженера Межрегиональной теплосетевой компании СГК Игорь Каргаполов. — Причем, несмотря на высочайший темп работ, всё сделано качественно. Персонал показал себя хорошо. Люди понимают, чем занимаются: мы несем ответственность за тепло в городе».

Напомним, Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новокузнецке 506 км трубопроводов магистральных и арендованных внутриквартальных тепловых сетей. В 2018 году СГК выделила свыше 143 миллионов рублей для проведения ремонтной программы на объектах теплосетевого комплекса в Новокузнецке.