«Северный поток — 2»: Европа не готова видеть США в качестве монополиста

Москва, , 15:04 — REGNUM Пока Европарламент под давлением Конгресса США принимает бессмысленные резолюции о противодействии строительству газопровода «Северный поток-2», реализация проекта уже идет. Так, в территориальных водах Финляндии судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к укладке труб для газопровода «Северный поток-2». 24 декабря начались работы по укладке труб уже в территориальных водах Швеции. Ранее завершились трубоукладочные работы по этому проекту в территориальных водах Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Напомним, что совокупные затраты по «Северному потоку-2» оценивались оператором проекта Nord Stream 2 в €9,9 млрд. Пока есть неопределенность с тем, выдаст ли оператору проекта Дания разрешение на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Это решение она должна была принять до середины декабря 2018 года, но декабрь подходит к концу, а Дания пока молчит.

«По всей видимости, датчане будут тянуть с решением до весны, так как собственное законодательство позволяет им это сделать без штрафных санкций, но если решение не будет и тогда принято, оператор проекта будет судиться с правительством Дании. Если Дания примет отрицательное решение, то маршрут газопровода может немного увеличиться, а стоимость строительства увеличится не сильно, по некоторым оценкам, до 10,5−11 млрд евро», — пояснила эксперт.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер месяц назад заявлял в интервью, оценивая текущее состояние проекта: «Двести километров построено, и остальные достроим». К концу декабря уже было проложено 370 км труб из планируемых 1200 км. Безусловно, пока газопровод не будет окончательно достроен, США будут пытаться продавливать свое влияние на Европу, чтобы иметь возможность самим зайти на европейский рынок в качестве поставщика сжиженного природного газа.

«Но в Европе пока не очень готовы видеть США в качестве нового монополиста. Да и объемы СПГ, которые США могут поставить в Европу, несравнимы с поставляемыми объемами трубопроводного газа, а стоимость 1000 кубометров газа в сжиженном виде на 30−35% дороже, чем стоимость аналогичного объема трубопроводного газа, поставляемого в Европу «Газпромом».

Так что у США и их европейских марионеток противодействовать российскому газопроводу просто нет возможности. Однако акции «Газпрома» по-прежнему находятся под давлением, на данный момент снижаются в цене на 0,87%», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в водах Финляндии к строительству участка газопровода «Северный поток — 2» присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Длина газопровода составит 1224 км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию.

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