Труба «Северного потока — 2» еще больше «снизит вес» США

Москва, , 14:53 — REGNUM Вопрос строительства «Северного потока — 2» политический и важен для страны стратегически. Взаимодействие и сотрудничество с другими странами в период строительства имеет посредственное влияние на экономику. Так, например, работа на шведском участке будет вестись до лета 2019 года. Но в связи со строительством предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест. То есть ничего массового и грандиозного, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Против «Северного потока — 2» выступают такие страны, как США и Украина. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Но мнение и вес этого участника политической жизни незначительное, чтобы появились предпосылки приостановки проекта», — пояснил эксперт.

Вмешательство США на лицо, но причина вмешательства вовсе не в желании защитить и поддержать Украину, а в том, что эта труба еще больше снизит вес Америки на мировой арене. Еще больше, чем урон наносит президент США на протяжении 2018 года своей внешней политикой по отношению к торговым партнерам.

«В то же время стоит отметить, что Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Стоит напомнить, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому», — отметил Удилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в водах Финляндии к строительству участка газопровода «Северный поток — 2» присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Длина газопровода составит 1224 км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию.

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