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Южнокорейская компания GS E&C построит в Сингапуре метро

Экономика

На юге Сингапура в районе Beach Rоаd построят метро протяженностью 990 м

Сеул, 24 декабря 2018, 14:57 — REGNUM  Южнокорейская компания GS E&C заявила, что получила индивидуальный заказ на строительство высокоскоростного метро в центре Сингапура, сообщает YTN.

На юге Сингапура в районе Beach Rоаd построят метро протяженностью 990 м и километровый виадук. По предварительным данным, строительство должно завершиться к 2026 году. Стоимость проекта составила 500 млрд вон (~$444 млн).

По словам представителя компании, GS E&C уже успешно закончила несколько проектов по строительству метрополитена и это результат признания технических и строительных возможностей.

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