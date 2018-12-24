Южнокорейская компания GS E&C построит в Сингапуре метро

Сеул, , 14:57 — REGNUM Южнокорейская компания GS E&C заявила, что получила индивидуальный заказ на строительство высокоскоростного метро в центре Сингапура, сообщает YTN.

На юге Сингапура в районе Beach Rоаd построят метро протяженностью 990 м и километровый виадук. По предварительным данным, строительство должно завершиться к 2026 году. Стоимость проекта составила 500 млрд вон (~$444 млн).

По словам представителя компании, GS E&C уже успешно закончила несколько проектов по строительству метрополитена и это результат признания технических и строительных возможностей.