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Учитывая статистику по кредитам, ЦБ РФ проводит более гибкую политику

Экономика

… влияния на уровень просроченной задолженности

Москва, 24 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  Степень закредитованности и уровень просроченной задолженности перед кредитными учреждениями существенно меняется от региона к региону России, потому что доходы населения в эих территориях разные, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Если в крупных городах, в первую очередь, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и еще ряде мегаполисов ситуация не вызывает у Банка России особых беспокойств, то по отдельным краям и областям величина общей закредитованности со стороны российских домохозяйств приближается к критической.

«Понимание того, где именно дела обстоят хуже всего, позволяют регулятору проводить более гибкую политику влияния на объемы выдаваемых кредитов и на уровень просроченной задолженности», — считает эксперт.

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Потребительское кредитование
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