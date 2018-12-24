В Роскосмосе констатировали тяжелое финансовое положение госкорпорации

Москва, , 14:24 — REGNUM На сегодняшний день государственная космическая корпорация Роскосмос продолжает испытывать проблемы в финансовой сфере, заявил первый замглавы предприятия Максим Овчинников. Об этом пишет 24 декабря «Коммерсантъ».

По словам Овчинникова, охарактеризовать финансовое состояние госкорпорации он может только как «тяжёлое».

"Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних», — подчеркнул он.

Также первый замглавы Роскосмоса отметил, что в стране в целом произошло урезание финансирования госпрограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что за время работы предыдущего руководства Роскосмоса в ведомстве допускались нарушения в сфере охраны интеллектуальной собственности.

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