Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связь

Москва, , 14:14 — REGNUM Повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом. Такую надежду выразил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Журналистам министр заявил, что ведомство будет разбираться с этим вопросом.

«Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за «закона Яровой». Будем разбираться», — сказал Носков.

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«Придём к тому, чтобы цены не росли», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря три сотовых оператора в СМС-сообщениях предупредили своих клиентов о повышении стоимости услуг мобильной связи с 1 января 2019 года. Так, услуги компании «Вымелком» (бренд «Билайн») со следующего года подорожают с коэффициентом 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

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В компании «МегаФон» пообещали обновить цены 9 января. А в Tele2 абонентам с прискорбием сообщили, что оператор не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике и поэтому компания «иногда вынуждена» пересматривать стоимость услуг. Изменения в некоторых тарифах произойдут 1 января.

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