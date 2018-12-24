Активы «Крымтелекома» проданы почти за 1 млрд рублей

Симферополь, , 14:11 — REGNUM Сегодня, 24 декабря в Симферополе с аукциона за 998 млн рублей был продан 100% пакет акций оператора фиксированной и мобильной связи АО «Крымтелеком». Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Отмечается, что в ходе торгов на площадке министерства имущественных и земельных отношений Крыма пакет акций оператора был приобретен симферопольским ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). Вторым участником торгов было ООО «Сарыч».

Добавим, 13 ноября Госсовет Крыма одобрил внесение пакета акций предприятия «Крымтелеком» в программу приватизации на 2018 год. В пакет были включены 13 млн 32 тыс. 530 ценных бумаг компании номинальной стоимостью 100 рублей каждая.