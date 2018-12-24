«Одностороннее движение» выгоды: о кредитах в России

Москва, , 13:58 — REGNUM Потребительское кредитование в России — это процесс с односторонним движением выгоды. В западных странах банковский кредит призван помочь экономике в развитии за счет стимулирования спроса, и так как основа таких экономик потребитель, то государство задумывается о его будущем. А значит, старается соблюдать баланс между жадностью банков и финансовым состоянием граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«В российской экономике состояние потребителей влияет только на избирательный процесс и социальные настроения. К «счастью», важные выборы в России проводятся нечасто, а социальная и политическая активность граждан находится на чрезвычайно низком уровне. Поэтому российские граждане остаются один на один с банками и в условиях стабильной «нестабильности» экономики неудивительно, что последние получают всю выгоду от «сотрудничества» и не задумываются о будущем благосостоянии своих клиентов», — отметил эксперт.

Для коммерческих банков в России настоящее раздолье. Достаточно иметь календарь важных политических событий и следить за настроением российских властей, чтобы в нужный момент подстроиться. А в остальном ставки по кредитам в России перекрывают любые возможные риски для банков. Да и к тому же не стоит забывать о возможности спасательного круга от ЦБ РФ, если, конечно, это «правильный» банк.

«Что касается будущего, то учитывая состояние российской экономики и тенденции реальных доходов граждан, можно ожидать, что одностороннее движение выгоды в отношениях коммерческих банков и жителей России в ближайшие несколько лет будет укрепляться и усиливаться. А кредитование физических лиц в стране останется прекрасной завязкой к истории типичной финансовой драмы все большего количества граждан», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть регионы — лидеры по должникам перед банками. В среднем по стране отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону.

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