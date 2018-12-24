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Во Владивостоке апробируют японские технологии выращивания клубники

Экономика

Токийский NODAI передаст ДВФУ инновационную теплицу для установки в кампусе на острове Русский

Во Владивостоке апробируют японские технологии выращивания клубники
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Клубника

Владивосток, 24 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  Токийский университет сельского хозяйства (NODAI, Япония) передаст Дальневосточному федеральному университету новейшие технологии выращивания клубники для проведения эксперимента в условиях российского Дальнего Востока, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Протокол о намерении реализовать совместный экспериментальный проект накануне подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор NODAI Кацуми Такано.

«Благодаря сотрудничеству, результаты исследований могут быть внедрены в полномасштабное производство и обеспечат устойчивое круглогодичное выращивание экологически чистой ягоды для населения Дальнего Востока России», — сообщил Анисимов.

Отмечается, что для проведения эксперимента японская сторона передаст российскому вузу экспериментальную теплицу для установки в кампусе на острове Русский. В настоящее время ДВФУ поддерживает и развивает связи с более 40 вузами и научными центрами Японии, проводит обмены студентами и преподавателями, совместные исследования и конференции, публикуются научные статьи. С 1994 года на острове Хоккайдо действует филиал ДВФУ — первый и единственный филиал российского университета в Японии.

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