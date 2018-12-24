«Сомнений нет»: «Северный поток – 2» построят в срок

Москва, , 13:40 — REGNUM Начало укладки труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии практически не оставляют сомнений в том, что «Северный поток — 2» будет завершен в заявленные сроки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Практически все формальные разрешения на работы в исключительных водах государств, в пределах которых проходит маршрут были получены. Осталась только Дания, но даже ее отказ вряд ли надолго задержит строительство, так как воды, прилегающие к датскому острову Борнхольм при необходимости можно будет обойти.

«Как предполагалось, резолюция Европарламента, как и ранее заявление членов Палаты представителей Конгресса США, с призывами остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», не смогли помешать строительству.

Все-таки политические декларации — это одно, а юридически обязывающие решения — это другое. Отозвать ранее выданные разрешения в принципе сложно, а с началом производства работ уже вряд ли возможно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в водах Финляндии к строительству участка газопровода «Северный поток — 2» присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

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