СМИ: Гендиректора ОВК уволили после скандала с пенсионными фондами?

Москва, , 14:46 — REGNUM Романа Савушкина уволили с поста главы Объединенной вагонной компании (ОВК), крупного производителя вагонов. 20 декабря компания объявила, что возглавлявшего ее более шести лет Романа Савушкина сменил другой генеральный директор. Официально причина отставки не раскрывается. Однако, по данным СМИ, в 2018 году у компании произошел конфликт с двумя негосударственными пенсионными фондами — «Сафмар» и «Доверие».

Оба НПФ являются миноритарными акционерами ОВК. Несколько лет назад они приобрели 10,42% акций компании, сообщают «Ведомости».

В 2018 году собрание акционеров — держателей 70% акций ОВК одобрило ряд крупных сделок на 115 миллиардов рублей, пишет «Независимая газета». На эту сумму ОВК предоставляла дочерним структурам поручительства. По закону акционеры, которые не участвовали в голосовании, могут потребовать выкупа своих акций. НПФ группы «Сафмар» так и поступили, предложив менеджменту ОВК выкупить акции, сумма выкупа была определена на уровне около 8,2 миллиарда рублей. Но руководство компании во главе с Романом Савушкиным отказалось это делать. Гендиректор ОВК подал в суд на совет директоров своей компании, чтобы признать собрание акционеров недействительным, а сделки на 115 миллиардов рублей — обычными, а не крупными. Таким образом, полагает издание, Савушкин планировал избавиться от необходимости выкупать акции миноритариев.

На этом фоне рыночная стоимость бумаг ОВК резко пошла вниз. По данным агентства «Прайм», во 2−3 квартале акции компании потеряли почти половину цены. Начиная с мая акционеры в общей сложности потеряли более 40 миллиардов рублей.

Примечательно, что сам Савушкин еще месяц назад продал свои акции по прежней цене. Его пакет акций стоил ориентировочно 458 миллионов рублей, пишет «Независимая газета».

Ранее арбитражный суд удовлетворил иск Савушкина о признании сделок простыми, таким образом освободив компанию от обязанности выкупать акции НПФ. Одновременно суд отказал в удовлетворении исков пенсионных фондов, которые пытались обязать «Объединенную вагонную компанию» выкупить их акции.

Возможно, теперь, после отставки Савушкина, будет новое рассмотрение исков миноритариев, полагают эксперты. Не исключено, что противоречивые решения арбитража будут пересмотрены.

В любом случае решение ОВК не выкупать акции у миноритариев уже отрицательно сказалось на самих ценных бумагах и финансовом состоянии крупных НПФ с общей численностью клиентов более 4 миллионов человек. Специалисты уверены, что этот конфликт в конечном счете отразится на счетах будущих пенсионеров.