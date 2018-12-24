Азербайджан и Россия могут создать на Кавказе единый горнолыжный кластер

Черкесск, , 13:23 — REGNUM На Кавказе может быть создан единый горнолыжный кластер, куда войдут курорты не только Северо-Кавказского федерального округа, но и Азербайджана, сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК»). Об этом заявил заместитель генерального директора компании Рустам Тапаев по итогам заседания межправительственной российско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам Тупаева, в мире уже есть примеры такого сотрудничества в туристической сфере. Так, например, в Тироле с австрийской стороны горнолыжного кластера работает курорт Ишгль, с швейцарской — Самнаун. И у туристов есть возможность, поднявшись в горы одной зоны катания, спуститься на курорты, расположенные в разных странах.

Такой вариант было бы интересно рассмотреть в будущеми на Кавказе, отметил представитель «Курортов Северного Кавказа», и, доказав экономическую эффективность и потенциальный спрос со стороны туристов, реализовать его с азербайджанскими партнерами.

Кроме того, большой потенциал в сотрудничестве с коллегами из Азербайджана в компании «КСК» видят и в развитии Каспийского прибрежного кластера, где могут быть организованы различные туристические маршруты, в том числе морские круизы по Каспийскому морю.

Читайте также: Азербайджан и Дагестан договорились совместно развивать бизнес и туризм