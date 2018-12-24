Прибытие «новгородского поезда» в Москву приблизили к открытию метро

Великий Новгород, , 13:07 — REGNUM Поезд №42 Великий Новгород — Нижний Новгород с 10 января 2019 года будет прибывать в Москву в более удобное для пассажиров время — в 5:15, а не в 4:50, как сейчас. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Станислав Шульцев отметил, что нынешнее прибытие поезда в столицу «неудобно для пассажиров, так как им приходится долго ждать открытия метро».

«По многочисленным просьбам новгородцев мы обратились в компанию РЖД, коллеги поддержали нас, и уже с 10 января внесены изменения в график следования поезда. Теперь он будет приходить за 15 минут до открытия метро, что, конечно, намного удобнее для пассажиров», — сообщил Шульцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезд из Великого Новгорода в Нижний Новгород был запущен 9 декабря 2018 года. По сути, до Нижнего Новгорода был продлён «московский поезд» из Великого Новгорода, ранее прибывавший на Ленинградский вокзал столицы. Теперь поезд следует через Курский вокзал, по пути в Нижний он останавливается также во Владимире.

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