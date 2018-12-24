Нефть «подрастёт» к отметке $55

Москва, , 13:06 — REGNUM После падения 21 декабря цена барреля Brent стабилизируется и сегодня, 24 декабря, в течение дня будет медленно подрастать в направлении отметки в $55, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Нефтяные котировки 21 декабря скользили вниз, потеряв около 3%. Brent в моменте достигала $53 за баррель, обновив полуторагодовалый минимум. Одним из главных поводов для снижения стал опубликованный отчет от агентства Baker Hughes, согласно которому за прошедшую неделю число буровых установок в США выросло сразу на 10 штук, вплотную приблизившись к максимумам с марта 2015 года», — пояснил эксперт.

24 декабря у нефти есть возможности для реванша. Во-первых, это связано с заявлением министра энергетики ОАЭ Сухейли аль-Мазруи о возможности пересмотра параметров соглашения ОПЕК+, в случае если цены продолжат снижаться. А во-вторых, с накопившейся технической перепроданностью нефти, которая делает более сложными движения цены вниз, чем вверх.

«Так что сегодня, на фоне пониженной торговой активности из-за кануна Рождества в западных странах и преимущества факторов в пользу стабилизации и роста цен на нефть, можно будет наблюдать их постепенное восстановление к отметке в $55 за баррель Brent», — считает Быков.

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