«Северный поток – 2» дошёл до Швеции

Стокгольм, , 13:02 — REGNUM В Швеции приступили к строительству трубопровода «Северный поток — 2». Установку труб в Балтийском море в экономической зоне страны начал корабль Solitaire накануне, 23 декабря. Об этом сообщает радио SR.

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В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»

На сегодня в порт Карлсхамн доставлено 34 тыс. труб. Работы по их укладке, как ожидается, продлятся до лета 2019 года. Порт уже нанял для этих целей 110 человек. Кроме того, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.

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США ищут способы помешать «Северному потоку — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» рассчитан на перекачку с территории России в Германию 55 млрд кубометров газа ежегодно. Две ветки, общая протяжённость которых составит 1224 км, пройдут по дну Балтийского моря. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. В настоящее время оператору строительства осталось получить разрешение правительства Дании на прокладку труб в территориальных водах этой страны.

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