Правительство Южной Кореи предъявило обвинение BMW AG

Сеул, , 12:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи предъявило обвинение немецкому производителю автомобилей BMW AG за то, что компания знала об опасности воспламенения системы рециркуляции выхлопных газов, но скрыла этот факт, и наложило штраф в размере 11,2 млрд вон (~ $9,9 млн), сообщает YTN.

24 декабря Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявило, что причиной возгорания стали дефекты в системе рециркуляции выхлопных газов.

По предварительным данным около 50 автомобилей марки BMW загорелись в Южной Кореи в этом году.

Исследовательская группа проверила данные, предоставленные BMW и обнаружила, что частота возникновения воспламенения автомобиля в Кореи и в Европе практически идентична.

Кроме того, в июле 2018 года компания отозвала более 106 тыс автомобилей, включая модель 520d.