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Казахстанская компания досрочно вернула Китаю часть займа за газопровод

Экономика

В настоящее время общая задолженность по двум займам составляет $5,2 млрд

Астана, 24 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения «КазТрансГаз» досрочно погасил часть кредита в Китайском банке развития, который выделялся для строительства казахстанской части «Трансазиатского газопровода», сообщили 24 декабря в пресс-службе компании.

В результате досрочного погашения части долга срок кредита сократился на два года. АО «КазТрансГаз» досрочно внесла $500 млн. В настоящее время общая задолженность Казахстана по двум займам составляет $5,2 млрд.

В компании отметили, что за все время эксплуатации газопровода через него было транспортировано 250 млрд кубометров газа, что принесло казахстанской стороне $11 млрд.

Напомним, в 2008 и 2012 году ТОО «Азиатский Газопровод», которое является дочерней компанией АО «КазТрансГаз», привлекло на строительство газопровода «Казахстан — Китай» $10,2 млрд.

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Газодобыча и транспортировка газа
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