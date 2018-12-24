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«Казахтелеком» завершил сделку по покупке акций сотового оператора

Экономика

Сделка завершена 21 декабря

Астана, 24 декабря 2018, 12:28 — REGNUM  В Казахстане завершена сделка по приобретению телекоммуникационной компанией АО «Казахтелеком» 75% акций сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении «Казахтелеком», опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Совет директоров общества одобрил сделку, а соответствующее соглашение было подписано сторонами 12 декабря. В сообщении отмечается, что сделка завершена 21 декабря.

Напомним, 19 декабря рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что приобретение акций Kcell значительно улучшит операционный профиль и рыночные позиции «Казахтелекома».

Читайте ранее в этом сюжете: «Казахтелеком» улучшил рыночные позиции после покупки Kcell — Fitch Ratings

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