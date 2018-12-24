На автозаправках в РФ стало меньше некачественного бензина — Мантуров

Москва, , 12:21 — REGNUM За последние три года в России наметилась тенденция значительного снижения доли некачественного топлива на автозаправках. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, если в 2015 году таких нарушений было выявлено 21%, то уже в 2018 году их число сократилось до 9%.

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Цены на бензин за неделю выросли в 18 крупных городах России

По словам министра, которые приводит РБК, с учётом введённых оборотных штрафов динамика «будет ещё более положительная». Однако планируется ввести оборотные штрафы не только за несоответствующий химический состав топлива, но и за недолив. Соответствующий проект закона одобрен госкомиссией по борьбе с контрафактом.

«Сейчас он проходит согласования»,— сказал Мантуров.

За некачественное топливо и недолив документ предполагает штраф в размере 1% от годового оборота компании, а при повторном нарушении в размере 3%.

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Проблемой недолива топлива на АЗС займется Росстандарт

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой по наведению порядка на топливном рынке выступила Федеральная антимонопольная служба. Речь идёт о возможном распространении так называемых оборотных штрафов не только за некачественное топливо, но и за его недолив на АЗС. Недобросовестных владельцев заправок хотят наказывать штрафами не менее 500 тыс. рублей. За повторное нарушение — не менее 2 млн рублей.

Добавим, что за неделю с 10 по 16 декабря в России, по данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%. По данным ведомства. Цены на топливо не меняли в стране в течение пяти предыдущих недель. Наиболее всего топливо подешевело в Брянске — на 1,3%, Саранске, Петрозаводске и Курске — на 0,6−0,9%. Подорожание бензина зафиксировано в девяти центрах субъектов Федерации.

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