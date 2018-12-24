Прокуратура оценила капремонт моста Дружбы в Орле

Орел, , 12:20 — REGNUM Глава администрации Орла Александр Муромский получил предостережение прокуратуры Железнодорожного района города Орла о недопустимости нарушения законодательства в связи с проведением капитального ремонта моста Дружбы в областном центре. Предостережение было объявлено по итогам проверки работ на объекте по обращению депутата горсовета Евгения Косогова. Копия предостережения предоставлена ИА REGNUM Евгением Косоговым 24 декабря.

Как пояснил депутат, прокуратура провела проверку по всем фактам, которые были обозначены в заявлении. В числе нарушений, выявленных прокуратурой, — использование подрядчиком большегрузных гусеничных кранов для замены балок пролетных строений при отсутствии согласования с проектировщиком: использование такой техники в два раза превышает нормативно допустимую нагрузку. Также подрядчик до настоящего времени не произвел расчёт устойчивости опор при полном снятии асфальтобетонного покрытия до верха плиты балок пролетных строений всех пролётов на половине моста и всех пяти балок в каждом пролёте. В проекте производства работ, представленном подрядчиком на согласование МКУ «УКХ» Орла, не разработаны мероприятия по производству работ в зимних условиях. Кроме того, говорится в документе, подрядчик ООО «РГС» при проведении работ по разборке мостового полотна допустил значительные проломы плит пролётных строений. Прокуратура также выявила нарушения правил организации строительства, связанные с открытым доступом пешеходов на строительную площадку и проходом по м. Дружбы.

«Указанные выше факты могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, что может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери для бюджета Орла и нарушение жизнедеятельности людей», — говорится в выводах прокуратуры.

В документе подчеркивается: администрация города должна принять комплекс мер, направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Прокуратура также предостерегает главу администрации Орла Александра Муромского о недопустимости нарушений закона.

Депутат Евгений Косогов отметил, что после проверки прокуроров тяжелые краны на площадке строительства разобрали.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт моста Дружбы в Орле начался летом 2018 года. И проведение конкурсных процедур, и собственно работы сопровождались множественными скандалами.

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