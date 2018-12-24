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Нацбанк Казахстана планирует запустить систему онлайн-страхования

Экономика

Внедрение онлайн-страхования приведет к снижению стоимости услуг

Астана, 24 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  Национальный банк Казахстана планирует внедрить в 2019 год систему онлайн-страхования, сообщили 24 декабря в пресс-службе Нацбанка республики со ссылкой на заместителя председателя финансового регулятора Жаната Курманова.

Представитель банка выступил на полях Международного технологического парка IT-стартапов Astana Hub.

По словам Курманова, внедрение онлайн-страхования повлечет за собой снижение стоимости услуг страхования, а также повысит доступность страхования для жителей отдаленных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Национальный банк Казахстана планирует запустить межбанковскую систему мгновенных онлайн-переводов по номеру мобильного телефона клиента банка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане запустят межбанковскую систему мгновенных онлайн-переводов

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