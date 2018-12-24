Более 2 тыс. человек окончили стартап-школу «Малый бизнес Москвы»

Москва, , 12:10 — REGNUM В 2018 году правительство Москвы реализовало бесплатный образовательный проект «Стартап-школа «Малый бизнес Москвы». В этом году прошли обучение и поучили документ об окончании стартап-школы более 2 тыс. человек (2023), сообщается на портале мэра Москвы.

Слушатели «Стартап-школы МБМ» в течение года изучали маркетинг и продажи, программаы поддержки малого и среднего бизнеса, законодательство и основы бухгалтерского учета.

В настоящее время открыт новый приём слушателей на 2019 год. Начинающим предпринимателям предлагается 47 интенсивных обучающих курсов. Каждый из них рассчитан на пять дней.

Занятия проходят в центрах услуг для бизнеса и «Технограде» на ВДНХ. Выпускники «Стартап-школы МБМ» получают сертификаты о прохождении обучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

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