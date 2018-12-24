Понедельник, 24 Декабря 2018 года
13:07:32 МСК

Более 2 тыс. человек окончили стартап-школу «Малый бизнес Москвы»

Экономика

В 2018 году

Москва, 24 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  В 2018 году правительство Москвы реализовало бесплатный образовательный проект «Стартап-школа «Малый бизнес Москвы». В этом году прошли обучение и поучили документ об окончании стартап-школы более 2 тыс. человек (2023), сообщается на портале мэра Москвы.

Слушатели «Стартап-школы МБМ» в течение года изучали маркетинг и продажи, программаы поддержки малого и среднего бизнеса, законодательство и основы бухгалтерского учета.

В настоящее время открыт новый приём слушателей на 2019 год. Начинающим предпринимателям предлагается 47 интенсивных обучающих курсов. Каждый из них рассчитан на пять дней.

Занятия проходят в центрах услуг для бизнеса и «Технограде» на ВДНХ. Выпускники «Стартап-школы МБМ» получают сертификаты о прохождении обучения.

Читайте также: В Москве в сфере малого бизнеса заняты 2,2 млн человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

Подробнее: Малый бизнес приносит Москве почти четверть доходов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить