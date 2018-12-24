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В Казахстане запустят межбанковскую систему мгновенных онлайн-переводов

Экономика

Систему планируется запустить в начале 2019 года

Астана, 24 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  Национальный банк Казахстана планирует запустить в эксплуатацию межбанковскую систему мгновенных платежей, заявил заместитель председателя Нацбанка республики Жанат Курманов на площадке технологического парка IT-стартапов «Astana Hub», сообщили 24 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

Систему планируется запустить в начале 2019 года. Она предназначена для проведения мгновенных онлайн-платежей между клиентами различных банков по номеру мобильного телефона.

Курманов добавил, что целью внедрения данной системы является обеспечение доступности финансовых услуг и устранение межбанковских барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года в Казахстане планируется запустить пилотный проект по идентификации клиентов банков по биометрическим параметрам.

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