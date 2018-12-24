«Потеря «молодого» статуса — ненормально»: жилищная проблема на Ямале

Салехард, , 12:27 — REGNUM На Ямале жилищный вопрос — проблема номер один. В регионе накопленный аварийный фонд — один из самых высоких в стране, заявил во время своей прямой линии 23 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что в силу особенностей освоения Крайнего Севера, несмотря на молодость городов, накопленный аварийный фонд — один из самых высоких в стране.

«Понятно, что строили временное жильё, чтобы хоть какие-то условия создать. Но нет ничего более постоянного, чем временное. И теперь аварийное и ветхое жильё — проблема, с которой живём», — констатировал Дмитрий Артюхов.

Глава региона заявил о системном подходе решения жилищной проблемы автономного округа. Порядка восьми тысяч семей должны в 2019 году получить новое жильё.

«Мы понимаем, что запрос гораздо больше. Поэтому начинаем целый ряд новых мероприятий, новых программ по возможности улучшения жилищных условий, а также увеличим финансирование существующих, которые себя хорошо зарекомендовали. По молодым семьям в три раза увеличиваем финансирование со следующего года. Очередь стала копиться. Ненормально, что люди по этой программе, достигая рубеж 35 лет, теряют статус и возможность получения помощи. Поэтому основные вливания в программу молодых семей. Новые программы — для специалистов, которые нужны в округе. Это спорт, здравоохранение, образование. По этой программе мы будем давать 40% первоначального взноса при приобретении жилья. Важно, чтобы люди получали не ведомственные квартиры, а становились постоянными жителями Ямала», — разъяснил направления работы правительства округа по жилищной проблеме Дмитрий Артюхов.

На 2019 год перед окружными властями стоит задача в полтора раза увеличить жилищное строительство, уточнил глава Ямала.

«На плюс 300 тысяч квадратных метров в год необходимо наращивать данное направление. Сложная задача. На Севере всё непросто и дорого, но ею надо заниматься, создавая предложение и сдерживая цены. Но одномоментно эту сложнейшую проблему не решить», — подытожил Дмитрий Артюхов.

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