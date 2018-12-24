Индексацию псковских социальных выплат закрепят отдельным законом

Псков, , 11:47 — REGNUM В Псковское областное собрание депутатов внесён законопроект, который закрепляет в нормативной правовой базе региона проведение индексации социальных выплат с учётом компенсации за предыдущие годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, законопроект подготовлен по итогам работы согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2019 и плановый период 2020—2021 годов.

В 2017 и 2018 годах индексация социальных выплат в регионе не проводилась из-за нехватки бюджетных средств. При этом власти брали на себя обязательства увеличить размер выплат позднее, с учётом индекса потребительских цен за весь период приостановки индексации.

В 2019 году, согласно законопроекту, на 12,3% увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий, а также для бывших сельских специалистов.

На 6,8% вырастет размер выплат на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмному родителю. На уровне федеральной индексации — на 4,3% — будут увеличены выплаты многодетным семьям (это ежемесячная денежная выплата на каждого ребёнка, ежегодная денежная выплата на приобретение твёрдого топлива при наличии печного отопления и компенсация за приобретение месячного проездного билета для школьников). На 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области», денежное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, и ежемесячное пособие на ребёнка.

В общей сложности на проведение индексации необходимо 156 млн рублей.

Отметим, что ко второму чтению бюджета Псковской области на 2019 году также принято решение об индексации окладов работников бюджетной сферы на 4,3% с 1 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет региона будет рассмотрен во втором чтении 25 декабря.

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