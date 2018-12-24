Власть признала: идея об отказе РФ от доллара провалилась – Кагарлицкий

Москва, , 11:43 — REGNUM Надеяться на то, что отказ РФ от доллара и переход к расчетам в евро как-то серьезно ослабит национальную валюту США, — абсурд. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сообщившего, что РФ поддерживает план ЕС по укреплению евро.

«Поразительное представление российских чиновников, считающих, что если страна будет торговать не за доллары, а за евро, то это как-то изменит глобальный статус России, — сказал Кагарлицкий. — Евро является сложившейся мировой экономической системой, второй резервной валютой. Ее использование — совершенно нормальная часть функционирования этой же самой системы. То есть что вы меняете? Надеяться, что если некоторые страны начнут торговать за евро вместо доллара и это якобы ослабит доллар, — это абсурд. Эти две валюты тесно взаимосвязаны в единой системе. Собственно говоря, вся глобальная банковская система построена на игре между двумя валютами, как одно из условий ее функционирования».

Иными словами, по мнению Кагарлицкого, никаких радикальных изменений таким образом российские власти не добьются.

«Но главное: заявление [Орешкина] о стремлении РФ усиливать евро отражает две очень важные тенденции, — отметил Кагарлицкий. — Первая — российское руководство одно время говорило о переходе к расчетам в национальных валютах. Больше мы этого не слышим, а слышим, что нужно замещать доллар евро. Отсюда следует, что они тихонечко, под сурдинку, признают, что идея с переходом к расчетам в национальных валютах провалилась. Чего и следовало ожидать. Она изначально не имела смысла, так как предполагала просто усложнение расчетов. Кроме того, главная задача всех стран, переходящих к торговле именно в национальных валютах, состоит в стремлении экономить валюту — доллары. Для нас что доллар, что евро — не принципиально. Вторая тенденция: российские элиты собираются продолжить вывод денег из экономики, для чего финансовые ресурсы должны обращаться в одну из резервных валют. Будет ли этот ресурс в виде доллара или евро — не имеет значения. Если у вас крадут деньги, то не все ли вам равно, в какой валюте их потом будет хранить вор?»

Напомним, что в интервью телеканалу RT министр экономического развития РФ Максим Орешкин, заявил, что Россия поддерживает план Евросоюза по усилению международного статуса евро.

«Переход с доллара на евро — одна из сфер возможного сотрудничества, потому что ЕС — не долларовая структура, мы не долларовая страна, однако по какой-то причине торговля энергоресурсами происходит в долларах», — сказал министр.