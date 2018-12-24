За год аренда бюджетных офисов в Казахстане подорожала на 74%

Астана, , 11:34 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года стоимость аренды офиса класса «D» в Казахстане составляет 1610 тенге ($4,34) за квадратный метр, что на 73,9% больше, чем 1 декабря 2017 года. Об этом 24 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Стоимость аренды офисов класс «С» выросла на 2,2%, до 1891 тенге ($5,1), класс «В» — на 7,4%, до 2776 тенге ($7,48). Аренда офисов класса «А» подешевела на 0,2%, до 4 147 тенге ($11,2).

Стоимость аренды киосков снизилась на 27,1%, до 3460 тенге ($9,3) за квадратный метр, ресторанов — на 26,9%, до 2 065 тенге ($5,6), бильярдных залов — на 46,9%, до 858 тенге ($2,3), промышленных баз — на 25,4%.

Отметим, в системе классификации офисов наиболее распространённой является буквенная система, в соответствии с которой выделяется четыре типа офисов: А, В, С и D. Например, категория D присваивается офисам в старых помещениях без ремонта с неразвитой инфраструктурой и неудобной планировкой.

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