В Индии построен мост через реку Брахмапутра — второй по длине в Азии

Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM 25 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно откроет мост через реку Брахмапутра.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», открытие моста будет приурочено ко дню рождения бывшего премьер-министра страны Атала Бихари Ваджпаи. Мост, протяжённость которого составляет 4,94 километра, является самым длинным в Индии и вторым по этому показателю в Азии. Примечательно, что мост кроме дорожного покрытия включает железнодорожные пути, что должно увеличить поставки продовольствия из других штатов Индии, в частности, житницы страны, Панджаба.

Официальное название моста — Богибиль, он соединяет берега полноводной реки Брахмапутра в районе Дибругарх (штат Ассам).

На сооружение моста Богибиль ушёл 21 год и почти 58 миллиардов рупий (около 57 миллиардов рублей).