Ростовские депутаты запретили наземное строительство на площади Ленина

Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы запретили наземное строительство на площади Ленина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Так, две территории города-миллионника — Соборная площадь и территория с бывшим фонтаном на площади Ленина — включены в подзону, где не допускается строительство надземных объектов.

«В нём [документе] учтены не только требования федерального законодательства, но и прежние ошибки. Мы предотвратили, например, возможность так называемой точечной застройки. Но ещё более важным условием новых Правил является необходимость разработки концепции архитектурной среды Ростова-на-Дону для 9 зон градостроительного регулирования. Город, наконец, получит ясное представление о том, как он должен выглядеть и развиваться», — отметил депутат Валерий Левченко.

ИА REGNUM напоминает, что на площади Ленина «Московская строительная компания» планировала возвести многоэтажный жилой дом. За право начать строительные работы застройщик боролся в суде, но Фемида оказалась на стороне городских властей, не одобривших идею коммерсантов.

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