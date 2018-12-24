Hyundai ожидает падения продаж в 2019 году

Сеул, , 15:00 — REGNUM Один из крупнейших мировых автопроизводителей Hyundai Motor готовится к сокращению продаж в 2019 году на трёх ключевых рынках — в Европе, Китае и США. Причины негативной тенденции — торговые войны, замедление роста мировой экономики и рост ключевых ставок, ведущих к удорожанию кредитов; кроме того, ужесточились правила ввоза и использования дизельных автомобилей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Впервые за несколько лет рост продаж сменится падением, хоть и незначительным. Ожидается, что в 2019 году по всему миру будет продано 92,44 миллиона автомобилей — на 0,1% меньше, чем 2018 году. По оценке экспертов Hyundai, в США будет продано 17 миллионов автомобилей (на 1,4% ниже, чем в 2018), в Европе — 17,8 миллиона (-0,2%), в Китае — 23,2 миллиона.

В то же время, продажи в Индии, Бразилии и России могут вырасти сразу на 7,7% до 8,28 миллиона штук — на 600 тысяч больше, чем в этом году.